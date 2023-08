Justiça decreta internação contra suspeito de matar adolescente cigana

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decretou mandados de busca e apreensão e internação contra o adolescente suspeito pela morte de Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, no dia 6 de julho deste ano, na cidade de Guaratinga, no extremo sul da Bahia. O Portal A TARDE teve acesso a decisão proferida. A Polícia Civil também confirmou o pedido, mas informou que "detalhes não são divulgados para não atrapalhar a investigação".

Na decisão, a juíza Silvana Fleury Curado afirmou que a decisão atende a um pedido do Ministério Público e tem efeito imediato. O documento aponta ainda que no local do crime a Polícia Judiciária encontrou uma Pistola Modelo 838, calibre .380, dois carregadores municiados, além de um cartucho deflagrado.

Ela cita que há indícios suficientes de que o companheiro da vítima foi o autor do crime e determina sua imediata busca e apreensão e internação provisória por 45 dias.



"Deterimino a imediata busca e apreensão do adolescente, aonde quer que este se encontre e decreto a internação provisória, do adolescente, pelo prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da sua efetiva apreensão, com base no art. 108 do ECA".

A magistrada determinou ainda que a Igreja Católica com sede em Guaratinga entregue, com urgência, a cópia de todo e qualquer documento em posse que envolva a vítima e o companheiro.



De acordo com as informações iniciais, o jovem era o marido de Hyara Flor e também tem 14 anos. Na semana passada, o delegado Moisés Damasceno, coordenador regional da Polícia Civil (PC) da Bahia, revelou que Polícia Civil acredita que o adolescente fugiu com a família para o estado do Espírito Santo.

O pai da cigana ainda negou que tenha oferecido R$ 300 mil por informações sobre o paradeiro do suspeito que assassinou a jovem, em depoimento para a PC.

