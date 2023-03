Justiça Federal interdita barracas de praia em Arraial D´Ajuda

A Justiça Federal interditou as barracas de Praia do Mucugê, em Arraial D’Ajuda, município de Porto Seguro após o não posicionamento da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) na Bahia sobre a permanência dos equipamentos.

De acordo com a Associação de Barraqueiros da Orla Sul (Abaprosul), os documentos para que as barracas sejam liberadas estão prontos, estando pendente apenas a liberação da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), na Bahia.

A Abaprosul chegou a se reunir, em 2022, com o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL). Um membro da SPU, na região, também participou do encontro no qual teria ficado decidido que os barraqueiros seguiriam os modelos propostos.

De acordo com a organização, caso a interdição das barracas aconteça, pelo menos 100 famílias ficariam com renda prejudicada.

A redação do Portal A TARDE entrou em contato com a prefeitura de Porto Seguro e até o momento não tivemos reposta.