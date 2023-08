Líder de facção do sul da Bahia é preso no Rio de Janeiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro prenderam, nesta quarta-feira, 2, Márcio Arandiba Santos, conhecido como "Tila", apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atuam em cidades do sul da Bahia. A Secretaria de Segurança Pública informou que Tila" estava foragido da justiça e foi capturado pelos agentes em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

Márcio Arandiba Santos, estava foragido do Conjunto Penal de Jequié, desde 2018 e respondia pelos crime de roubo e tráfico de drogas. Além de ser considerado um dos líderes de facção criminosa com atuação nas cidades baianas de Ilhéus e Itabuna, ele responde a inquéritos policiais pelos crimes de roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.