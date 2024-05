Maraú investe forte em segurança para alavancar turismo | A TARDE

Várias iniciativas para desenvolver o turismo e a segurança pública estão em prática na paradisíaca cidade do Sul da Bahia. A mais recente foi o anúncio de um novo posto da Polícia Militar, no trevo da BR-030 para a entrada de Barra Grande. Com estrutura e moderna tecnologia de reconhecimento, a unidade irá aprimorar consideravelmente a segurança para moradores e visitantes.

O posto policial se alia ao projeto "Apema Olho Vivo", uma parceria entre Associação dos Amigos da Península de Maraú (Apema) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que implementou um sistema de monitoramento eletrônico 24 horas. Esse projeto, dotado de câmeras capazes de identificar foragidos da justiça e veículos roubados, não só reforça a segurança, mas contribui para a regulação do trânsito e das atividades na costa, em colaboração com a Marinha do Brasil e a Polícia Militar.

A nova unidade da BR-030 está sendo erguida em parceria entre a Polícia Militar e a Apema. “Nosso trabalho tem dois pilares: elevar em abrangência e efetividade a segurança pública em nossa cidade e oferecer a visitantes e moradores um calendário de eventos e iniciativas que mostrem todo o potencial turístico de Maraú”, explica o Secretário de Turismo e Lazer de Maraú, Leco Levita, que é também presidente da Apema.

Festivais, torneios, campanhas e muito mais

Maraú hoje possui uma agenda de vários eventos. Entre eles, o Torneio de Pesca de Fundo Oceânico em parceria com o Yacht Clube da Bahia e os Campeonatos Baianos de Beach Tennis, Futevôlei e de Maratonas Aquáticas, todos esses com a presença de expressivos atletas nacionais e locais. Pelo lado cultural, em 2023 aconteceu a primeira edição do Barra Jazz Cultura e Arte, que lotou ruas, restaurantes e a rede hoteleira com artistas locais e de todo o país, reunidos em um charmoso palco na vila de Barra Grande.

Além disso, cursos de qualificação foram oferecidos para aprimorar o atendimento aos moradores e turistas. Em parceria com a Marinha do Brasil, ações foram postas em prática para efetivar o ordenamento náutico da orla de Barra Grande. Também importantes obras de pavimentação e de drenagem foram iniciadas na rua do Píer que recebe turistas e moradores (em parceria com a Seinfra), além de uma nova sinalização turística hoje vista em toda a Península.

"Nosso compromisso com Maraú é sólido e perene. Estamos empenhados em proporcionar melhor segurança e experiências turísticas memoráveis para todos que visitam nossa cidade. Essas realizações nos orgulham e são essenciais para o progresso de nossa comunidade, em vários âmbitos, sobretudo econômicos e sociais", ressalta Leco Levita.

“Tenho buscado também o diálogo, visitando com frequência secretarias do Estado da Bahia e agentes públicos em Brasília, para discutir melhorias e buscar recursos para Maraú, sempre em sintonia com o prefeito Manassés Souza. Felizmente estamos conseguindo, inclusive com emendas de deputados da base baiana, como Paulo Magalhães, Adolfo Viana e Leur Lomanto, que entendem a importância desse destino turístico para Bahia", acrescenta.

