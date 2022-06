Moradores de Teolândia bloqueiam trecho da BR-101 em protesto

Na tarde desta sexta-feira, 3, moradores de Teolândia, município no baixo-sul da Bahia, fecharam trecho da BR-101 que corta a cidade em protesto contra a decisão judicial que proibiu a realização da XVI Festa da Banana.

Os manifestantes, dentre eles comerciantes e barraqueiros, alegam que fizeram investimentos nos seus empreendimentos para os dias dos festejos com o cancelamento da festa, dizem que terão prejuízo.

null Reprodução | Instagram

Os valores direcionados para a realização da festa superam R$ 2 milhões. O evento seria realizado entre os dias 4 e 13 de junho, com atrações como Gusttavo Lima (com cachê de R$ 704 mil, maior valor oferecido).



A juíza Luana Paladino, do Tribunal de Justiça da Bahia, acatou o pedido da ação ajuizada pela promotora de Justiça Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti, do Ministério Público da Bahia, que apontou que a realização do festival era administrativamente irregular por representar um custo de aproximadamente R$ 2,3 milhões, o que é 40% a mais do que o gasto com saúde no município de Teolândia.

De acordo com a determinação judicial, a prefeitura da cidade não pode repassar o cachê aos artistas ou realizar as apresentações, sob risco de multa com o dobro do valor do contrato.

A decisão também pede a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica nos locais previstos para realização dos shows, e que os equipamentos de som reservados para uso durante a comemoração sejam lacrados. O documento aponta “aparente desvio de finalidade em razão da desproporção dos valores vertidos”.

A Prefeitura de Teolândia pode recorrer da decisão.