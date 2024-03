Moradores denunciam alimentos vencidos distribuidos por candidato | A TARDE

Pessoas que receberam alimentos distribuídos em um evento na cidade de Itaju do Colônia, localizada a cerca de 389 km de Salvador, em iniciativa de solidariedade, na última sexta-feira, 8, se deparam com comidas vendidas.

Segundo informações do Blog regional Políticos do Sul da Bahia, pessoas que receberam os kits de alimentos entregues pelo grupo do pré-candidato Valério Aguiar, relataram ter recebido comidas próximas da data de validade e outros já vencidos desde dezembro do ano passado.

Moradores da região utilizaram as redes sociais para expor a situação e cobrar explicações dos organizadores, conforme indicou o Blog. Os registros mostram a distribuição de produtos alimentícios que estavam em condições inadequadas para consumo, segundo os relatos, o que gerou descontentamento e revolta entre os beneficiados.

Até o momento, o candidato e a Associação Dulces, responsável pela organização do evento, não se pronunciaram sobre o assunto. A reportagem segue com espaço aberto caso as partes queiram esclarecer o caso.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a entidade negou a participação do pré-candidato na realização de entrega de alimentos para a população do município. O comunicado ainda afirma que o caso é uma situação "isolada" e que já foi esclarecida.

Leia nota:

"Em esclarecimento as últimas notícias que vêm sendo veiculadas na mídia, destaco que este pré-candidato em momento algum organizou ou realizou entrega de alimentos nos últimos meses a população do município de Itaju do Colônia. Essas atividades como toda a comunidade sabe, são desenvolvidas há alguns anos pela Associação Dulces de Itaju e Palmira, que realiza um relevante trabalho social na cidade.

O isolado fato, acontecido recentemente, de que algum item que compuseram o último kit de alimentos entregues pela Associação terem item com prazo de validade expirado, ao que se sabe, já fora esclarecido pela Empresa doadora dos alimentos e pela Associação, tendo ocorrido, inclusive, o pedido de troca dos alimentos", diz nota.