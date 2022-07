Motocicleta fica destruída após bater de frente com carro em Itabuna

Uma motocicleta ficou destruída após bater em um carro nesta sexta-feira, 15, em um trecho da BR-415 que fica em Itabuna, cidade no sul da Bahia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.

Com a batida, a parte da frente do carro teve o para-choque arrancado. Não há detalhes sobre quantas pessoas estavam em cada veículo. O trânsito ficou lento na região, mas foi normalizado após a retirada dos veículos.

Segundo informações iniciais, o motorista do carro fazia uma conversão quando bateu na moto.