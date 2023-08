Motociclista morre após motorista alcoolizado realizar ultrapassagem

Uma batida envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta na noite de domingo, 27, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 22h30, na BR-101. O motorista responsável pelo acidente, segundo os agentes, estava sob efeito de álcool e foi detido.

O condutor dirigia um Peugeot 207 e, ao tentar realiza uma ultrapassagem em um trecho proibido, colidiu com uma moto que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o motociclista Wanderson Nogueira Silva, 20 anos, foi lançado contra o para-brisa da carreta que estava sendo ultrapassada. Wanderson morreu no local.

Um teste de bafômetro, de acordo com a polícia, revelou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à delegacia e acabou sendo autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.