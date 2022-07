Motorista é preso com comprimidos de rebite e porte ilegal de arma

Um motorista de caminhão foi preso após ser flagrado com 12 comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidas como "rebites", além de estar de com uma arma, na BR-101, trecho de Nova Viçosa, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu no KM 920. Durante as fiscalizações, os agentes também constataram o excesso de carga de granito, com cerca de 10 toneladas de peso. Além disso, não tinha nota fiscal.

De acordo com a PRF, o motorista de 36 anos foi questionado se tinha algo de ilícito no veículo, e assumiu fazer uso de anfetaminas, indicando o local onde havia guardado uma cartela com 12 comprimidos. Durante a busca no caminhão, os policiais também encontraram uma pistola e dois carregadores.



Ao ser questionado, o homem informou fazer uso da substância para trabalhar e que estava ciente que não possuía o livre porte do armamento.

A PRF informou que o motorista foi detido, levado com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Teixeira de Freitas (BA) e apresentado à autoridade policial.