Mulher cai de 1º andar após discussão com companheiro em Itabuna

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, ficou ferida após cair da janela do primeiro andar de um imóvel, na cidade de Itabuna, que fica na região sul da Bahia. A vítima relata ter sido empurrada pelo companheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a situação teria acontecido após uma discussão entre eles. A residência fica localizado na rua São Pedro, no bairro Nossa Senhora de Fática. O indivíduo foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa, no âmbito da Lei Maria da Penha.

O rapaz segue custodiado, nesta terça-feira, 19, na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna. Até o momento, ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o atrito.

O Conselho Tutelar de Itabuna informou que o casal teria dois filhos e apurou que o homem possui um histórico de agressão.O órgão ainda informou que as crianças ficaram sob os cuidados de uma amiga da mãe.

A vítima foi levada para o Hospital de Base do município e vai passar por uma cirurgia ortopédica no tornozelo. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.