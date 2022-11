Mulher é encontrada carbonizada após casa pegar fogo em Coaraci

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado dentro de uma casa, após um incêndio atingir o imóvel nesta quinta-feira, 17, em Coaraci, no sul da Bahia. A Polícia Civil informou que o caso ocorreu na rua Doze, no bairro Bela Vista. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A casa foi destruída pelo fogo.

A vítima não teve a identidade revelada. Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que a mulher morava com um homem, que está desaparecido.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento da vítima.