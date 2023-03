Mulher trans é atacada e entra em hospital com o corpo em chamas

Uma mulher transexual, que não teve sua identidade divulgada, foi atacada na manhã deste sábado, 11, na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia. Ela teve o corpo incendiado e precisou ser entubada, em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMBA), o caso aconteceu em um hospital da cidade, por volta das 8h da manhã. A vítima acompanhava o pai em procedimento cirúrgico e, em determinado momento, teria começado a conversar com o suspeito pelo celular.

Os dois teriam se encontrado na parte externa da unidade de saúde e acabaram se desentendendo. Durante a briga, o agressor jogou álcool e ateou fogo na mulher, que entrou no estabelecimento com o corpo em chamas e precisou do auxílio da equipe de segurança para conter o fogo. Ela precisou ser entubada e teve parte da cabeça, incluindo o rosto, abdômen, braços e costas queimadas.

Ainda segundo as autoridades, a mãe da vítima teria dito que ela mantinha um relacionamento de, aproximadamente, 22 anos com o agressor, que seria usuário de drogas e de comportamento agressivo.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e devem ser investigadas pela Polícia Civil.