Operação da polícia prende homem e cumpre 5 mandados de busca

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem em flagrante e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra investigados por homicídio, em Ilhéus, cidade no sul da Bahia.

A ação aconteceu na quarta-feira, 20, por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) e da Delegacia Territorial de Ilhéus.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as determinações judiciais de busca e apreensão, expedidas pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus, foram resultado da investigação contra cinco envolvidos nos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ocorridos no dia 20 de dezembro de 2021, em um bar da cidade.

Ainda segundo a SSP, um dos investigados também é suspeito de atropelar e matar a dentista Ranitla Borella, em junho.

Durante a operação, foi cumprido ainda um mandado de prisão preventiva contra um dos investigados, que foi prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

De acordo com a SSP, com o preso, foram apreendidas uma pistola 9mm e um revólver calibre .32, carregadores, munições e uma quantidade de entorpecentes.