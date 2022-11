Pai e filho são mortos a tiros na cidade de Itamaraju

Dois homens, pai e filho, foram mortos a tiros dentro de casa, na madrugada desta terça-feira, 8, na cidade de Itamaraju, no Sul da Bahia.

Segundo informações do Itamaraju Notícias, o caso aconteceu no bairro São Domingos. As vítimas, identificadas como Welington de Jesus Lima, de 15 anos, e Nivaldo Novais Lima, de 55, foram supreendidas por três homens amardos que invadiram a residência à procura do adolescente.

Guarnições da Polícia Militar (PMBA) foram acionadas e registraram a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.