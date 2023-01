PM leva 'garrafada' de banhista em praia em Ilhéus

Um policial militar aparece, em imagens gravadas por testemunhas, sendo agredido na praia do Morro de Pernambuco, no município de ilhéus, no sul da Bahia. O fato aconteceu no último domingo, 1º de janeiro.

A gravação registrou o momento em que pessoas aparecem avançando em cima do policial. Há uma luta entre os banhistas e o PM, quando um deles arremessa uma garrafa no agente. Ainda durante a confusão, é possível escutar ao menos três disparos. [veja o vídeo]

Em nota, a Polícia Militar informou que "por volta das 16h de domingo (1º), policiais da 69ª CIPM foram acionados por populares com a informação de que uma briga estava ocorrendo na Praia do Morro do Pernambuco, em Ilhéus".

Segundo a corporação, "durante a intervenção para encerrar o conflito, dois policiais ficaram feridos. Eles foram socorridos para o hospital"

Dois homens que teriam agredidos os pms foram detidos. Não há informações sobre o estado de saúde dos militares e nem para onde os agressores foram encaminhados.

Reprodução / Redes sociais

Reprodução / Redes sociais