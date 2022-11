Polícia flagra furto de 160 litros de gasolina na BR 101

Um furto de cerca de 160 litros de gasolina foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 25 da BR 101, próximo ao município de Itabuna, no Sul da Bahia, na manhã de quinta-feira, 17. Dois homens envolvidos foram levados para a delegacia da cidade.

Segundo a PRF, por volta das 9h, a equipe recebeu uma denúncia de que o caminhão-tanque de uma transportadora estava sendo furtado no pátio pelo motorista de um celta em um posto de combustível.

No local, os agentes encontraram o veículo denunciado e fizeram a abordagem. Os galões de combustível foram encontrados no porta-malas do carro. O motorista foi questionado pelos policiais e alegou que havia comprado a gasolina do condutor do caminhão-tanque.

Os agentes da PRF se deslocaram para o local do furto e encontraram o motorista do caminhão, que confessou que retirou a gasolina transportada e a vendeu para o condutor do celta. Os dois homens foram levados para a delegacia e autuados pelos crimes de furto e receptação.