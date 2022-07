Policial militar é preso após balear ex-namorada dentro de bar

O policial militar Felipe Cardoso de Oliveira, de 31 anos, foi preso em flagrante na noite do último domingo, 24, após balear a ex-namorada dentro de um bar na cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o soldado da Polícia Militar (PMBA) estava de folga e se envolveu em uma briga com frequentadores do estabelecimento por volta das 18h.

Durante a confusão, ele sacou uma pistola e efetuou alguns disparos. Um dos tiros atingiu a perna de sua ex-namorada, identificada como Leticia Teles Leite, que foi socorrida para o Hospital Regional e não corre risco de morte.

Autuado em flagrante por equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/Eunápolis), o agente responderá por tentativa de homicídio. Ele está custodiado no quartel da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), à disposição da Justiça.