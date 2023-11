Prefeito de Alcobaça confirma filiação ao PT | A TARDE

O prefeito Zico de Baiato, da cidade de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, eleito em 2020 pelo PROS, se filiou no último sábado, 21, ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O evento, que confirmou a aliança, contou com a presença de diversos prefeitos da região, bem como, de lideranças petistas estaduais e nacionais como Terence Lessa (suplente do Senador Otto Alencar/PSD), Ivoneide Caetano (deputada federal/PT), Maria Del Carmem (deputada estadual/PT) e Josias Gomes (deputado federal/PT).



A filiação do gestor é resultado do bom relacionamento que possui com o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues. Zico diz que tentará a reeleição em 2024 e vem realizando uma verdadeira coalizão com vários grupos políticos.