Prefeito de Itagimirim sofre acidente de carro na BR-101

Luiz Carlos de Oliveira, o Luizinho (Podemos), prefeito de Itagimirim, cidade do extremo sul da Bahia, sofreu um acidente de carro na noite desta sexta-feira, 9, na BR-101. Além do mandatário, duas outras pessoas estavam no automóvel.

No seu perfil do Instagram, Luizinho tranquilizou a todos salientando que está bem e que o “acidente não passou de um grande susto”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro com o prefeito bateu em um caminhão e que chovia bastante no momento do acidente.



O choque aconteceu a pouco mais de 6 km do centro de Itagimirim.