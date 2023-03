Prefeitura de Cairu realiza campanha Março Azul

O município de Cairu foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) para sediar a expedição médica nacional do rastreamento do câncer de intestino durante a Campanha Março Azul. Uma ação social inédita na Bahia.

Entre os dias 8 e 10 de março, na Sede do Município (Cairu) acontecerá uma força-tarefa para realização dos exames de colonoscopia, com uma estrutura que atenderá todos os pacientes vindos de todas as ilhas do arquipélago.

O Março Azul é uma campanha nacional para conscientizar a população sobre fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de intestino.

Antes do mês de março, Cairu executou atividades preparativas. Os Agentes Comunitários de Saúde saíram de porta em porta e foram às ruas para sensibilizar o público-alvo (50 a 70 anos) a aderir à campanha, através da assinatura de um termo de compromisso. Após esta ação, médicos dirigentes da SOBED e da SBCP foram a Cairu e visitaram residências para um bate-papo com moradores que estavam com receio de aderirem à campanha. Mais de 90% da população de Cairu, com idade entre 50 e 70 anos, aderiram à ação de rastreamento do Câncer de Intestino;

Na segunda quinzena de fevereiro, mais de 2000 kits de teste FIT para o exame de sangue oculto nas fezes foram distribuídos. Este exame FIT indica os pacientes encaminhados para os exames de colonoscopia, a partir da próxima quarta-feira, 8. Os casos que forem detectados com o câncer de intestino serão encaminhados pela prefeitura de Cairu para tratamento imediato.