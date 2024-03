Prefeitura de Conquista inicia ano escolar com Jornada Pedagógica | A TARDE

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, promoveu no mês de fevereiro, a Semana Pedagógica 2024. Este ano, o tema escolhido foi “Desafios Pedagógicos Contemporâneos: Inclusão e garantia das aprendizagens”.



O evento, que marcou o início do ano letivo, teve como público alvo os diretores e vices-diretores, professores e demais profissionais da educação vinculados à rede municipal de ensino.

A abertura do evento aconteceu no auditório Lúcia Dórea do Centro Municipal de Atendimento Especializado (Cemae). A cerimônia reuniu, de forma presencial, cerca de 400 profissionais da educação, além dos que acompanharam a transmissão ao vivo pelo YouTube, através do canal oficial da Prefeitura de Vitória da Conquista.

Durante o encontro, houve a formalização da posse dos novos gestores escolares, eleitos no final do ano passado para o biênio 2024-2025 e homenagens às equipes das escolas municipais que, em 2023, alcançaram resultados expressivos na prova do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe).

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, falou sobre a importância da temática. “Esse tema traduz a essência da nossa gestão. Parabenizo a todos os profissionais pelos resultados positivos apresentados pela educação municipal nas avaliações referentes ao ano passado. É através de vocês que vem a transformação da nossa sociedade”, disse a gestora.

No último dia da Jornada Pedagógica, a programação foi voltada para a preparação institucional do ano letivo de 2024. Segundo o secretário municipal de Educação, Edgard Larry, cerca de 45 mil estudantes e 5 mil profissionais da educação voltaram às aulas em mais de 100 unidades de ensino vinculadas ao município. “Tenho consciência de que o bem mais valioso para uma nação se desenvolver é a educação do seu povo”, destacou.

Com um histórico de crescimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a gestão espera superar os indicativos que a colocam no primeiro lugar entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no estado da Bahia.

Os expressivos avanços nos índices do Ideb em Vitória da Conquista acontecem desde o ano de 2018. No último levantamento, realizado em 2021 e 2022, as notas foram de 5,6 e 5,1 para os anos iniciais e finais, respectivamente. Esses resultados representam uma evolução com relação às médias do Ideb de 2016 e 2017, que eram de 4,7 para os anos iniciais e 3,6 para os finais.

Essa melhora se deve, em grande parte, à implantação de programas como o Educar pra Valer, que vem sendo desenvolvido desde 2018, além de outras ações realizadas pela Prefeitura, através da Smed e de outras pastas que preconizam o compromisso com a educação.