Prefeitura de Eunápolis inaugura Centro de Especialidades em Saúde

A Prefeitura de Eunápolis entregou à população o Centro de Especialidades em Saúde Dr. Luiz Andrade, inaugurado nesta segunda-feira, 25.

No equipamento, que vai ser referência no interior do estado, vão poder ser atendidas até 300 pessoas diariamente, que vão ter acesso às seguintes especialidades: anestesiologia; angiologia; cirurgia geral; cirurgia torácica; dermatologia; endocrinologia; fisioterapia; fonoaudiologia; gastroenterologia; ginecologia; ginecologia obstétrica; nefrologia; neurologia; neurocirurgia; nutrição; oftalmologia; ortopedia; pediatria; pneumologia; reumatologia; urologia. Além disso, também serão ofertados diversos exames e procedimentos.

A estrutura teve área ampliada para 880 metros², com 10 consultórios médicos, assentos para quase 100 pessoas, cerca de 30 equipamentos de ar-condicionado, farmácia, duas recepções, ambiente para separação do lixo comum do hospitalar e paisagismo.

"Hoje é dia de festa, este equipamento vai valorizar nossa saúde, e é fruto do envolvimento de muitas pessoas. Meu sentimento é de gratidão, e gostaria de agradecer a oportunidade de ser a primeira mulher prefeita, filha de Eunápolis, cuidando da cidade com muita responsabilidade. Investimos neste equipamento para dar atenção digna a nossa comunidade", destacou a prefeita Cordélia Torres.

Estiveram presentes no evento secretários municipais, políticos e familiares do médico Luiz Andrade, homenageado que contribuiu para a saúde do município por mais de 20 anos.