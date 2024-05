Prefeitura de Itabuna lança licitação para ponte e viaduto | A TARDE

Itabuna vai ganhar uma nova ponte e um viaduto para melhorar a mobilidade urbana. Os editais de licitação para as duas obras estruturantes foram lançados esta semana pela Prefeitura do município. As obras serão realizadas com recursos obtidos junto ao Fonplata, o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata.

Os editais contemplam a construção da ponte ligando a Avenida Amélia Amado, no Centro, à Rua João Teles, no Conceição, nas proximidades da Câmara de Vereadores (Espaço Cultural Josué Brandão). A outra obra prevista é o viaduto em uma das cabeceiras da ponte que liga a região do São Caetano ao centro da cidade.

De acordo com o edital, a disputa para a construção da ponte poderá ter participação de empresas estrangeiras e as propostas deverão ser conhecidas em 28 de maio. Para a construção do viaduto na Avenida Aziz Maron, as propostas serão abertas, em 20 de maio.

O lançamento dos editais ocorre três meses depois de reunião do prefeito Augusto Castro com a missão do Fonplata, liderada por Eduardo Bogado. De acordo com a secretária de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna, Sônia Fontes, o município já dispunha, em janeiro, de US$ 23 milhões em projetos prontos.

O financiamento dessas obras foi viabilizado pelo Senado Federal e Tesouro Nacional, que autorizaram o Município a obter crédito internacional do Fonplata para obras estruturantes, viárias e de saneamento.

A Prefeitura de Itabuna poderá captar do Fonplata até US$ 30 milhões, equivalente hoje a R$ 154,2 milhões na cotação desta quarta-feira, 24, para as obras.