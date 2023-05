Prefeitura de Itabuna lança Mega Mutirão de Saúde

A prefeitura de Itabuna vai realizar o Mega Mutirão em Saúde, na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso no período de 13 a 17 de junho na perspectiva de atender mais de 16 mil usuários, com idade acima dos 14 anos que se encontram na fila de espera da Central de Regulação do SUS.

“Esta será uma das mais relevantes intervenções em larga escala no atendimento em saúde jamais vista na história do município”. , disse o prefeito Augusto Castro.

Segundo o prefeito, o objetivo do Mutirão em Saúde é reduzir a demanda reprimida de consultas especializadas, exames diagnósticos e cirurgias eletivas de diversas especialidades no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os critérios de atendimento no Mutirão incluem ainda pacientes referenciados pelas unidades de saúde, identificados por buscaativa de diagnósticos por incidência e prevalência executada por Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, definiu a data de lançamento do Mega Mutirão como um dia feliz para o SUS em Itabuna e elogiou a estratégia do prefeito Augusto Castro para minimizar a fila de espera por atendimentos e procedimentos de exames diagnósticos e cirurgias eletivas. “Seria impossível reduzir as demandas num ritmo normal diante da realidade”, afirmou.

O Mega Mutirão de Saúde terá a coordenação-técnica do médico Eric Ettinger de Menezes Júnior, que falou na solenidade, além do doutor Paulo Sérgio Andrade, diretor da empresa Mais Saúde, responsável pelo planejamento e estruturação do Mutirão.