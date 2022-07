PRF apreende 4 mil munições em Gandu

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde do último sábado, 23, uma grande quantidade de munições, artefatos de recarga de munições, artefatos para fabricação de munições, além de armas. A abordagem foi realizada durante fiscalização na altura do quilômetro 368 da BR 101, trecho localizado no município de Gandu, sul da Bahia.

Os policiais abordaram o veículo, conduzido por um homem de 54 anos. Ao realizar uma vistoria no automóvel, o motorista confessou a existência de um compartimento oculto no veículo, onde estaria o material ilícito.

No total foram apreendidos pistola, espingarda caseira, aproximadamente 4.000 munições de diversos calibres e artefatos de recarga e fabricação de munições, como pólvora e espoletas.

O condutor foi encaminhado para Polícia Civil de Valença e deve responder pelos crimes de posse irregular e comércio ilegal de arma de fogo.