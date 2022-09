Sem terras resistem à reintegração de posse e confrontam PM

Na Bahia, integrantes do Movimento Resistência Camponesa (MRC) entraram em confronto com policiais militares na BA-001, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, nesta quinta-feira, 15, durante uma ação de reintegração de posse determinada pelo juiz Fernando Paropat, da comarca local.

Segundo a PM, a tropa de choque precisou usar bombas de efeito moral e balas de borracha depois que o grupo resistiu à ação com pedras, paus, garrafas de vidro e coquetéis molotov.

Membros do movimento, de acordo com a polícia, obrigaram o motorista de um caminhão a colocar o veículo no meio da rodovia para impedir a passagem dos policiais.

Ainda conforme a polícia, durante a aproximação dos policiais alguns integrantes do MRC, que estavam abrigados no prédio de uma das fazendas, realizaram disparos de armas de fogo contra as equipes da PM, que precisaram recuar. Após o fim dos disparos, as guarnições avançaram e conseguiram tomar o prédio.

Houve prisões e alguns manifestantes foram atingidos por balas de borracha. ” As principais lideranças do MRC fugiram do local”, afirmou um oficial da PM que participou da operação.

Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram focos de incêndio em barricadas feitas pelos manifestantes em dois pontos da rodovia. De acordo com o Radar64, a estrada foi liberada um pouco antes do meio-dia.

Em seguida, a força policial conseguiu chegar às fazendas Itaquena e Rio dos Frades para cumprimento das ações de reintegração de posse. Foram usadas máquinas para derrubar barracos e outras habitações de madeira erguidas nas fazendas. As propriedades rurais estavam ocupadas pelo MRC há cerca de 90 dias.

A reportagem do Radar64 ainda não conseguiu contato com as lideranças do Movimento Resistência Camponesa (MRC).

Veja momento da confusão:

