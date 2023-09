Sesab fará inspeção em fábrica que teve vazamento de amônia

A Secretaria de Saúde da Bahia vai realizar uma inspeção, nesta terça-feira, 19, na fábrica Naturaves, que teve vazamento de amônia e intoxicou 11 pessoas no município de Eunápolis, no interior da Bahia.

As vítimas inalaram gás de amônia no setor de produção do frigorífico, na manhã desta segunda-feira, 18, e foram levadas ao Hospital Regional de Eunápolis, sendo liberadas ao final do dia. A Vigilância da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) irá investigar as causas do vazamento.

Segundo informações preliminares, quatro setores da empresa foram afetados pela contaminação. Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) farão uma análise da produção. Atualmente, a empresa abate 1.100.000 aves e produz 27.000.000 de ovos por mês.

O caso

Vários funcionários de uma empresa foram intoxicados e precisaram de atendimento médico após vazamento de amônia em um frigorífico de abate de frango em Mundo Novo, situado a aproximadamente 10 quilômetros do centro urbano de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O incidente aconteceu na indústria Naturaves, localizada às margens da BR-101.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou as vítimas ao Hospital Regional. A equipe do Radar contabilizou a entrada de mais de 10 funcionários na unidade de saúde. Alguns foram transportados em veículos da própria empresa, enquanto outros utilizaram balões de oxigênio para auxiliar na respiração.

A empresa anunciou que a situação já foi controlada e as operações foram suspensas de forma temporária, com previsão de retomada para esta terça-feira, 18. Segundo informações oficiais, a área afetada pelo vazamento foi completamente isolada e está atualmente em processo de neutralização. Uma revisão adicional será realizada posteriormente para assegurar condições seguras de acesso ao local.

Em frigoríficos, a amônia é principalmente utilizada em sistemas de refrigeração. Os efeitos da inalação da substância variam conforme o nível de exposição. O gás pode causar queimaduras nos sistemas digestivo e respiratório, além de poder levar a sangramentos nasais e labiais, redução na oxigenação sanguínea e danos renais.