Solidariedade lança pré-candidaturas a prefeitos no sul da Bahia | A TARDE

O partido Solidariedade lançou, no último sábado, 3, no Sul da Bahia, pré-candidaturas a prefeitos e vereadores. O presidente da sigla na Bahia e deputado estadual, Luciano Araujo, esteve na cidade de Nova Ibiá, lançando a pré-candidatura a prefeito do Pastor Bruno. Em seguida, foi até Piraí do Norte, onde foi lançada a pré-candidatura do médico Robelio Andrade de Souza.



Luciano Araújo esteve também no município de Gandu, lançando a pré-candidatura a prefeito do médico Orlando Guedes. Além disso, foram lançadas ainda pré-candidaturas para vereadores.

“Tivemos um final de semana intenso e com muitas realizações. Chapas fechadas, ideias alinhadas, e uma equipe comprometida com o futuro. Continuamos trabalhando de forma incansável pelo desenvolvimento do Solidariedade na Bahia”, afirma Luciano Araujo.

O presidente do partido vem visitando outros municípios baianos para lançar pré-candidaturas para prefeito e vereador.