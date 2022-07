Suspeito chefiar tráfico morre em confronto com a polícia na Bahia

Um homem suspeito de ser chefe do tráfico de drogas em Itapetinga, cidade no sul da Bahia, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira, 19. Com ele, foram encontrados 3 kg de pasta base de cocaína avaliada em R$ 90 mil.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso aconteceu durante a Operação Jota Jota, realizada pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga).

Os policiais chegaram na casa do suspeito e houve troca de tiros. Ele foi atingido, levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

“Descobrimos que o acusado teria alugado um apartamento no Centro da cidade, que funcionava como Quartel General do tráfico de drogas. A organização criminosa que ele liderava também realizava pichações, delimitando espaço do tráfico e impondo medo na população”, explicou o coordenador da 21ª Coorpin, delegado Roberto Júnior.

De acordo com a SSP, com o suspeito, também foram encontrados um fuzil, duas espingardas, 131 munições para diversos calibres, um quilo de cocaína em pó, 700 gramas de crack, porções de maconha, duas balanças, um celular e um caderno de anotação do tráfico.

“As investigações continuam para identificar os demais membros do grupo criminoso que atuava no Centro de Itapetinga”, finalizou o delegado.