Suspeito de estupro de criança de 7 anos tem prisão decretada

O homem que foi preso em flagrante por estuprar uma criança de apenas 7 anos, na cidade de Itabuna, sul da Bahia, teve o pedido de prisão preventiva acatado pela Justiça baiana, no final da tarde desta quarta-feira, 26.

A solicitação pela prisão contra Rodrigo Santana Santos, de 26 anos, foi feito pela Polícia Civil da região e, em seguida, aceita pelo juiz da 2ª Vara do município, Murilo Staut.

Segundo as informações da Polícia Civil, após ser preso em flagrante, ele confessou o crime. Após a audiência de custódia ele foi encaminhado para o Conjunto Penal de Itabuna.

O caso

O crime teria acontecido no final da manhã de terça e o autor fazia parte de uma ação do Centro de Recuperação Maanaim. Com outros internos, ele pedia donativos para instituição, que auxilia no tratamento de dependentes químicos há 23 anos no município.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso percebeu que a criança estava sozinha em casa quando a vítima revelou que a mãe havia saído para comprar refrigerante. Rodrigo aproveitou a situação para pedir água e solicitar entrada no imóvel para ir ao banheiro. Ao entrar na casa, o mesmo obrigou a menina a tirar a calcinha e a violentou.

O imóvel fica no condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque. Quando a mãe chegou em casa, encontrou a criança chorando e acionou a polícia, que abordou os companheiros de Rodrigo e localizou o criminoso pouco depois.

Depois de preso, ele confessou o crime. A menina, que teve sua identidade preservada, passou por exames e será encaminhada ao juizado da Infância e da Juventude para atendimento.