Tiroteio causa mortes e pânico em bar da cidade de Buerarema

Momentos de pânico e muita confusão foram vivenciados por diveras pessoas que estavam em um bar no município de Buerarema (distante a 450 km de Salvador), na região sul da Bahia.

Testemunhas contam que houve um intenso tiroteio, que resultou em duas mortes e uma pessoa ferida no local, as margens da BR-101. Os mortos foram identificados como Ricardo Santos de Souza, de 28 anos e Manailton Pereira da Silva, 35, que estavam bebendo no estabelecimento, na Rua Ilhéus, quando foram atacados por homens armados.

Além dos mortos, José Romário Lima da Silva, de 28 anos, estava no bar e foi atingido na boca, costela e perna. Ele está internado em estado grave no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna. Os corpos dos dois homens devem ser sepultados neste domingo, 10, em Buerarema.

A polícia trabalha com várias hipóteses para os assassinatos. Uma delas é de guerra entre facções criminosas que buscam o controle do tráfico de drogas em Buerarema. De acordo com testemunhas, os disparos contra as vítimas feitos por dois homens.

A polícia tenta identificar os suspeitos.