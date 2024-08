Turismo estudantil movimenta economia de Porto Seguro no mês de julho

Passeio pelo centro histórico de Porto Seguro é uma das opções para os visitantes - Foto: Maysa Garcia | Divulgação

Durante o mês de julho, a cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, se transforma em um reduto de adolescentes de todo o país, que vão à procura de praia, sol, música, paquera e diversão. São jovens na faixa dos 17 anos que estão no terceiro ano do Ensino Médio, e se preparam para encerrar a etapa escolar com uma viagem de formatura.



Somente pela Forma Turismo - considerada a maior empresa de turismo estudantil da América Latina, 35 mil alunos vão viajar para o destino baiano na temporada 2024. O sócio-fundador da empresa, Renato Costa, destaca os números relacionados a este tipo de turismo e o impacto na rotina da cidade.



"Porto Seguro muda esteticamente. A gente já tem aqui uma mistura de pessoas de todo o Brasil, e trazemos visitantes sempre nessa faixa etária de 17 anos. Para se ter uma ideia, 40% dos voos que vêm pra cá durante o mês de julho são fretamentos nossos. São mais de 400 voos que a gente tem para Porto Seguro, saindo das diversas capitais do Brasil. O evento inteiro gera mais de R$ 110 milhões para a cidade e cerca de três mil empregos diretos e indiretos. Só de monitores da Forma, por exemplo, a gente tem mais de dois mil", revela.

Nomes da música nacional animal adolescentes durante programação | Foto: Maysa | Forma Turismo

Shows animam arena montada para a viagem | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Estudantes têm acesso a diferentes atividades | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Alunos recebem orientações ao chegarem em Porto Seguro | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Estudantes têm oportunidade para fazer pedidos | Foto: Maysa | Forma Turismo

Segundo Renato Costa, a Forma Turismo tem mais de 400 voos para Porto Seguro | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Felipe Dias explica que todos os estudantes utilizam uma pulseira com tecnologia de segurança | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Segurança



Com a chegada de estudantes de 15 mil escolas, distribuídas em 450 cidades, é necessário preparar o destino para garantir a segurança dos 'passageiros' (como são chamados os alunos durante a viagem). Para isso, é criado o Território Forma: uma área de 220 mil metros quadrados, com sinalizações que indicam os espaços de lazer e também os oito hotéis exclusivos para os participantes.



O gerente operacional Felipe Dias explica que todos os adolescentes utilizam uma pulseira, que permite o controle de acesso aos espaços e a atualização dos pais em relação à rotina dos filhos. "O passageiro recebe a pulseira no momento do embarque, quando a gente faz o cadastro. Tudo aquilo que o pai preencheu no momento da venda, como ficha médica e dados cadastrais, a gente vincula a uma pulseira de RFID, uma tecnologia de aproximação que é a mesma usada nos festivais. Cada hotel tem uma cor de pulseira diferente, por uma questão de segurança. E aí, toda vez que a gente vai sair pra algum lugar, seja um passeio ou uma festa, escaneia essa pulseira para ter o controle de que o passageiro está indo para o local".

Shows



Para além da programação turística, a grade de shows é um dos principais atrativos para este público. isso significa que todo dia tem show no Forma Music Park, uma arena com palco, parque de diversões, sala de games, atividades esportivas e lojinha. Na edição de 2024, já passaram ou ainda vão passar por lá nomes como Turma do Pagode, Matuê e os MCs Lan, Livinho e Binn. Para quem tem energia de sobra, tem ainda o 'after' em um dos beach clubs, que vai até as 7h.



A estudante Talita Ribeiro, de 17 anos, saiu da cidade de Pato Branco, no Paraná. Segundo ela, visitar Porto Seguro já era uma meta dos estudantes que só conheciam o local por fotos. "Todo mundo se interessou porque já via na internet. Todos os meus amigos toparam e a gente decidiu vir. Estou com uns sete amigos próximos, mas de Pato Branco vieram 40 pessoas. Está muito legal, maravilhoso. Fomos para um 'after' do DJ Blakes e eu estou amando".

Talita saiu de Pato Branco (PR) para curtir o destino baiano | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Já o aluno João Gabriel Pacheco, também de 17 anos, que nasceu em Vitória da Conquista (BA) mas se mudou ainda criança para São Paulo. Ele já havia decidido pela viagem desde o ano passado, e diz que a melhor parte é fazer amigos de várias partes do Brasil.



"É fácil se enturmar. Todo mundo quer te conhecer e ser seu amigo, mesmo você sendo de São Paulo, Minas, Bahia ou Goiânia. Somos da mesma galera, temos a mesma idade, a gente tem que aproveitar tudo. Porto Seguro é uma cidade que eu queria visitar antes, mas eu nunca tive oportunidade. E aproveitei, fui em vários shows: do DJ Blakes, do MC Lan e foi sensacional".

João Gabriel Pacheco fez novas amizades | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Impactos econômicos



Além de possibilitar uma experiência única para o formando, o turismo estudantil em Porto Seguro também movimenta a economia local e a geração de empregos na região, segundo o presidente do Sindicato de Guias de Turismo do Extremo Sul da Bahia, Daniel Isidoro.



"O turismo estudantil em Porto Seguro vem mudando, evoluindo e melhorando bastante. E para a cidade é muito bom, porque ele fomenta muito a economia, a contratação de hotéis, empresas de transporte, segurança, os guias, a parte de comércio das praias e restaurantes. Para nós, é uma transformação muito grande porque, além do turismo normal, que tem uma média de duas a três mil pessoas nesta época de julho, com a vinda dos estudantes a gente consegue receber até dez mil pessoas por semana. E isso é importante para nós, porque o dinheiro circula".

Daniel Isidoro destaca o crescimento econômico na cidade durante esse período | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

O estudante interessado na viagem de formatura para Porto Seguro pode optar por pacotes de quatro ou cinco dias. Os preços variam de acordo com a cidade de partida, o meio de transporte (que pode ser ônibus ou avião), além das atividades e passeios escolhidos. Saindo de Salvador por meio terrestre, a média de preços neste ano foi de R$ 3.500. Mais informações estão disponíveis no site da Forma Turismo.



*A jornalista viajou a convite da Forma Turismo