Vídeo: Cerca de 6 mil caranguejos são resgatados em ação policial

Mais de cinco mil caranguejos foram resgatados em Cairu, cidade próxima a Trancoso, em Porto Seguro. A ação foi realizada pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa).

Os crustáceos foram encontrados em um ponto de distribuição, na região conhecida como Seis Rios. Na mesma ação foi desmontado um forno usado para a produção ilegal de carvão. De acordo com o comandante da operação, major Agilio Nunes, um homem foi flagrado produzindo carvão vegetal, com uso de madeira nativa.



“Os responsáveis foram notificados e os animais, que seriam comercializados clandestinamente, foram devolvidos ao seu habitat natural”, disse o major.

O suspeito tinha em sua propriedade um forno de argila para a produção do material e não apresentou às equipes de fiscalização, licença para exercer a atividade. O forno foi destruído.

Os militares contaram com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).



