Vídeo: gestante é socorrida após entrar em trabalho de parto em ônibus

Uma guarnição do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) socorreu uma gestante que entrou em trabalho de parto dentro de um ônibus, na cidade de Ilhéus, no Sul da Bahia. Os militares realizaram o atendimento neste sábado, 4, após o motorista do veículo parar na frente da unidade.

Com dores, a mulher foi retirada do veículo pelos bombeiros com uma prancha rígida. Logo em seguida, ela foi levada para dentro do grupamento, até a chegada de equipe médica. A gestante foi encaminhada para o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio.

Confira o vídeo da atuação dos bombeiros:

null Divulgação SSP