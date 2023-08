Ex-vereador se torna foragido da Polícia Federal em Juazeiro

A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deflagraram, nesta sexta-feira, 21, ação conjunta para cumprir novo mandato de prisão preventiva contra alvo da operação Astreia 3. O investigado, o ex-vereador de Juazeiro, Amadeus dos Santos (PP), não foi localizado e é considerado foragido.

O novo mandato de prisão foi decretado nesta sexta, em decisão liminar proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A determinação acatou medida cautelar do MP contra decisão de 1ª instância que, atendendo recurso interposto pela defesa do investigado, concedeu alvará de soltura, com a condição de pagamento de fiança e outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Conforme investigações da PF, o alvo possui parentesco com o chefe da organização criminosa investigada, e supostamente integra o núcleo financeiro do grupo. Além disso, o sujeito mantém uma grande quantia em dinheiro com a finalidade de ocultar e dar aparência de licitude a valores advindos da atividade ilícita, servindo como um seguro para pagamento de despesas com eventual prisão.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na deflagração da operação, o indivíduo promoveu embaraço à investigação, ao tentar destruir provas.

A Polícia Federal juntamente com o MP-BA, seguem em busca da localização do foragido.