Homem é executado dentro do próprio carro na BA-160

Um homem de 39 anos, identificado como Marcello Leite Fernandes, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 21, em plena BA-160, trecho do município de Ibotirama, no Vale do São Francisco.

De acordo com as autoridades, a vítima foi executada dentro do próprio carro, um Volkswagen/Golf de cor vermelha, por dois indivíduos armados que se aproximaram a bordo de uma motocicleta e atiraram.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada mas já encontrou Marcello sem os sinais vitais. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Bom Jesus da Lapa.

Várias viaturas da Polícia Militar (PMBA) estiveram no local e registraram a ocorrência. A identidade dos suspeitos e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT) da cidade.