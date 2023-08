Mulher consegue fugir após ficar mantida por 28 anos em cárcere na BA

Uma mulher conseguiu fugir de casa após ser mantida por 28 anos em cárcere privado, no povoado de Abóbora, na zona rural de Juazeiro, região do Vale do São Francisco. O caso aconteceu no dia 20 de agosto.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima fugiu do imóvel que morava com o esposo e dois filhos de 5 e 11 anos. Ela pediu socorro na casa da irmã.

Agentes da Guarda Municipal foram ao local com a vítima, mas não encontrou o marido, que é o principal suspeito. Uma mochila foi encontrada na casa, com uma faca.

A mulher pegou documentos, objetos pessoais e saiu do imóvel com os filhos. Conforme a Polícia Civil, uma medida protetiva foi solicitada para a vítima e o suspeito é procurado.