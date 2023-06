PRF resgata oito pássaros silvestres em Paulo Afonso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou oito pássaros silvestres em Paulo Afonso, na região do Vale São Francisco. A ação foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 6, mas aconteceu na última quinta-feira, 1º.

A PRF informou que os animais estavam em uma gaiola pendurada em frente à uma residência. Ao se aproximarem da casa, os agentes encontraram outras aves que eram mantidas presas, sendo das espécies azulão, sabiá-laranjeira, baiano, coleiro e tico-tico.

O suspeito de manter os animais no imóvel não tinha autorização do órgão ambiental. De acordo com a PRF, o responsável assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e firmou compromisso para comparecimento ao Juizado Especial Criminal e responderá por crime contra o meio ambiente.

Os animais estavam em condições de retornar ao habitat natural e foram soltos na natureza.