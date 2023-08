Trio suspeito de assalto é preso no interior da Bahia

Três homens foram presos em Juazeiro na quarta-feira, 26, com um revólver calibre 38, uma motocicleta com restrição de roubo, um automóvel e sete celulares subtraídos de uma loja, em Juazeiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o crime foi cometido no Centro da cidade, no mesmo dia.

A pasta informou que equipes da 73ª Companhia Independente da Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo quando foram acionados para a ocorrência. Dois homens foram identificados quando tentavam fugir, como contou o major Ederson Cirne, comandante da unidade policial.

“De imediato localizamos a motocicleta que eles utilizaram. O veículo tinha restrição por um crime cometido no município de Campo Formoso. Um carro foi apreendido com o terceiro envolvido que ajudaria na fuga”, finalizou.

Os presos foram encaminhados à Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro, onde foram autuados por roubo e seguem à disposição da Justiça.