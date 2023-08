Veículo de luxo roubado em Pernambuco é recuperado na Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado que estava circulando com placas clonadas. A abordagem ocorreu durante fiscalização no trecho urbano do município de Paulo Afonso, no interior da Bahia.



De acordo com a PRF, a equipe visualizou veículo modelo Toyota/Corolla, avaliado em R$ 150 mil, estacionado na rua. Ao realizar a abordagem ao motorista, a equipe policial descobriu que o carro original tinha restrição de roubo registrada na cidade de Paulista, em Pernambuco.

O condutor foi identificado e declarou que tinha adquirido o sedan há mais de um ano através de uma troca. O homem e o veículo foram apresentados na delegacia da cidade. O motorista foi detido, a princípio, pelo crime de receptação de veículo roubado.