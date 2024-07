Prefeitura de Itabuna vai requalificar a praça Pastor Hélio Lourenço

Além da praça, as quadras de futevôlei que atraem dezenas de praticantes do esporte vão receber melhorias - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro ( PSD), assinou nesta segunda-feira, dia 17, a ordem de serviço para o início das obras de requalificação da praça Pastor Hélio Lourenço, também conhecida como Praça do Cacau.

Além da praça, as quadras de futevôlei que atraem dezenas de praticantes do esporte vão receber melhorias. O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, informou que as duas quadras de areia serão transformadas em quatro e que a praça também vai ganhar um Skate Plaza.

“Nós entendemos que o esporte de areia tem crescido muito na cidade e por isso será construído um local mais aprazível para novatos e veteranos do esporte” disse .

O prefeito Augusto Castro afirmou que todo um planejamento financeiro foi necessário para a execução da obra. “Agora, será cobrada celeridade da empresa vencedora da licitação para que tudo fique pronto em um prazo de 100 dias”, falou.

Outras intervenções

Além da Praça Pastor Hélio Lourenço, o trânsito no entorno será reordenado com a readequação do estacionamento. “ É um projeto bem completo, com paisagismo e academia que a população pediu e quiosque” informou a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes.