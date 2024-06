Prefeitura é investigada por contrato milionário de combustível | A TARDE

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, a 300 km de Salvador, está sendo investigada por suspeita de superfaturamento e direcionamento de um contrato de fornecimento de combustíveis para a frota municipal.

O contrato em questão foi celebrado com o posto Canabrava, representado por Nidivam Santos de Souza. A ata de registro de preços publicada no Diário Oficial em novembro do ano passado prevê um gasto superior a R$ 13,5 milhões e um volume espantoso de 2,1 milhões de litros de combustível, como apurou a reportagem de A TARDE.

Nidivam trabalhou muitos anos na residência da mãe do policial rodoviário federal Antônio Wendell Pereira de Souza, que vem a ser esposo de Vanessa Maia, irmã do deputado Ricardo Maia, ex-prefeito e padrinho político do atual chefe do executivo municipal, Eriksson Silva. Na cidade, a informação corrente é que o posto pertence na verdade a Wendell.



Outras irregularidades

O contrato de abastecimento da frota municipal não é o único que chama a atenção de opositores em Ribeira do Pombal. A limpeza pública consome cerca de R$ 12 milhões entres mão de obra e aluguel de equipamentos e veículos e nas áreas mais distantes da sede não é difícil perceber o retorno do dinheiro gasto.

Em novembro de 2023, a prefeitura fechou vários postos de saúde. A prática é comum em cidades do interior, para enxugar a folha e evitar cair na Lei de Responsabilidade Fiscal. Somente em março deste ano alguns postos foram reabertos, mas muitos continuam sem funcionar.

Além disso, desde 2021, primeiro ano da gestão Eriksson, a prefeitura não lança nenhum dado no site da transparência. A oposição só tem acesso aos contratos, como os citados na reportagem, através de extratos, quando os contratos já estão em vigor.

