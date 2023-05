Salvador vai lançar capacitação para varejo

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), terá uma nova trilha do Treinar Para Empregar, programa municipal de capacitação e de inserção no mercado de trabalho. A formação será no segmento do varejo, preparando os soteropolitanos para a abertura de duas grandes lojas do setor na capital baiana: a Leroy Merlin, no Cabula, e uma nova unidade da Ferreira Costa, no Vale dos Barris. A expectativa é de que, juntas, elas criem mais de 1,3 mil novos postos de trabalho. Além disso, a pasta lançará em junho o Invista Salvador, um pacote de ações que vai tornar o município ainda mais atrativo para a chegada de novos negócios. O plano visa divulgar as áreas de maior potencial na cidade, desburocratizar processos e criar uma estrutura de atendimento aos empresários. Essas iniciativas integram o conjunto de programas mantidos pela Semdec que têm colocado a capital baiana como líder na geração de empregos no Norte e Nordeste. No primeiro trimestre deste ano, ela teve um saldo positivo de 4.629 vagas formais criadas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

Cooperativa baiana conquista resultados expressivos

O milho é um dos alimentos básicos em muitas partes do mundo e desempenha um papel crucial na segurança alimentar e no combate à fome. Ontem, Dia Internacional do Milho, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) celebra a data destacando as ações de apoio a produção de forma sustentável e livre de transgenia, o que contribui para a oferta de produtos de milho saudáveis e seguros, tanto para os agricultores/as familiares quanto para os consumidores. Exemplo disso é a Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê), que cresce a cada dia com a comercialização dos diversificados produtos derivados de milho, como o Flocão Puro Milho, Mingau de Milho, Canjiquinha e Mugunzá. Tudo produzido com milho não-transgênico, certificado pelo Instituto Biodinâmico (IBD). A Copirecê conta com recursos de mais R$ 5,5 milhões por meio do projeto da CAR, Bahia Produtiva, aplicados no serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER), Assistência Técnica em Gestão (ATEG), na aquisição de máquinas, equipamentos para irrigação do solo e kits para testes de transgenia. Segundo a engenheira agrônoma, Zene Vieira, da Copirecê, os investimentos geraram grandes resultados na base produtiva e na receita da cooperativa. “No ano passado, foram colhidas 480 toneladas de milho e um faturamento expressivo de R$ 4,7 milhões, o maior registrado nos últimos 10 anos. Para este ano de 2023, a previsão é de 600 toneladas e que a receita aumente em 20%”.

Atração de turistas da América do Sul para a Bahia no foco da Setur

Após seis eventos itinerantes de promoção da infraestrutura e dos atrativos das 13 zonas turísticas baianas, neste mês, passando pela Argentina, Uruguai e Paraguai, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) contabiliza a capacitação e qualificação de mais de mil agentes e operadores de viagens desses países. Eles participaram do Roadshow B2Live- Gol te Leva ao Brasil, promovido pelo Grupo BBG, em parceria com a Gol Linhas Aéreas, para divulgar destinos brasileiros na América do Sul. Na Argentina, o maior polo emissor de turistas estrangeiros para a Bahia, o roadshow foi realizado na capital Buenos Aires e nas cidades de Mendoza, Córdoba e Rosário. Os profissionais do turismo portenho demonstraram mais interesse pelo segmento de sol e praia, além das festas do verão baiano. “A Bahia está entre as preferências dos argentinos, só perdendo para estados do Sul do Brasil, pela proximidade geográfica. Com a crise financeira que a Argentina atravessa, as agências estão montando pacotes mais atraentes economicamente, para que os clientes continuem viajando para destinos baianos”, comentou o coordenador de eventos da Setur-BA, Pedro Gramacho, que fez as apresentações do órgão.

Termômetros melhoram produção de cacau do Sul da Bahia

Agricultores e agricultoras familiares vinculados à Cooperativa de Pequenos Produtores de cacau, mandioca e banana do Centro-Sul da Região Cacaueira (Coopercentrosul), no Litoral do Sul da Bahia, passaram a contar com mais uma tecnologia para garantir uma boa qualidade do cacau. O Governo do Estado, por meio Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), entregou 53 termômetros que serão utilizados para controlar a temperatura da fermentação de cacau nos cochos. Os equipamentos foram adquiridos por meio do projeto da CAR, Bahia Produtiva. A expectativa da cooperativa em relação ao cacau de qualidade é aumentar em 80% a valorização do produto, em comparação ao valor de mercado atual. O que deve impactar no crescimento da renda dos produtores de cacau da região. Por meio do Bahia Produtiva, a CAR investiu R$ 2,8 milhões na Coopercentrosul. Os recursos foram destinados para a aquisição dos termômetros, de veículos, caminhão, estufas, ferramentas, computadores, impressoras, além de capacitações e consultorias realizadas para atender as famílias assentadas da reforma agrária, de municípios como Almadina, Arataca, Buerarema, Itabuna (sede), Ibirapitanga (associação vinculada Dois Riachões) e Itacaré (associação vinculada Pancada Grande). Para garantir que agricultores e agricultoras familiares tenham um ciclo de produção de cacau de qualidade, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 60 milhões, por meio da CAR, aplicados na aquisição de insumos de qualidade, assistência técnica e tecnologias.

Protocolo da SSP atende

vítimas de violência sexual

Definir as responsabilidades nos atendimentos, unificar as informações para a promoção de uma assistência humanizada e garantir a proteção das pessoas vítimas de violência sexual são os principais objetivos do ‘Protocolo de Atendimento a Pessoas em Situação de Violência Sexual’, lançado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O documento é produzido em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Defensoria Pública e integrantes da sociedade civil e contém informações importantes sobre a competência de cada instituição envolvida na rede de proteção, o passo a passo de como funciona o atendimento em cada unidade policial, além de informações sobre o ‘Aborto Legal’, a rede de atenção, as legislações vigentes e situações de condutas inapropriadas. “Desde o início da gestão eu conversei com a major Denice e reforcei que precisávamos realizar cada vez mais ações de prevenção à violência e produzir materiais como esse. Precisamos atuar com a repressão mas, acima de tudo, com a prevenção, através de ações estruturantes que devem vir antes da contenção”, disse o secretário da SSP, Marcelo Werner. Interessados em conhecer o protocolo podem acessar clicando no link através do site oficial da pasta (www.ssp.ba.gov.br).

Em Brasília, Jerônimo trata

da retomada de obras

O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu, em Brasília, com o ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar da retomada de obras da Educação Infantil e Fundamental, e de quadras esportivas, na Bahia. Ao todo, são 381 obras inacabadas e paralisadas no estado por falta de repasse da União, nos últimos quatro anos. Serão necessários R$ 387 milhões para concluí-las. O governador destacou que somente a Bahia e mais quatro estados somam quase 60% dessas obras pelo Brasil. Agora, com a Medida Provisória, os valores e orçamentos foram atualizados e os projetos serão retomados. “Vamos sentar com a União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e a equipe técnica para que os municípios cadastrem as obras nessas condições e nós possamos fazer um estudo caso a caso”. Jerônimo completou falando sobre a expectativa para as entregas. De acordo com o ministro Camilo Santana, os Estados serão fundamentais para a mobilização e apoio aos Municípios, que são os responsáveis pela execução das obras. “Nos reunimos hoje para discutir mecanismos de parceria liderados pelos Estados com os respectivos municípios, para que possamos criar as condições técnicas necessárias para viabilizar a retomada dessas obras, para que sejam concluídas e entregues à população. Em todo o país, são quase 3600 obras, sendo 1300 creches dentre essas”. Ainda em Brasília, Jerônimo Rodrigues se reuniu com a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, para tratar da retomada de obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e de investimentos em obras de infraestrutura e ações culturais financiadas pelo Banco no estado.

Empresa de Feira é acusada de negligenciar atendimento médico

Falta de remédios e número insuficiente de profissionais médicos. Assim está o posto de saúde do bairro Rua Nova, em Feira de Santana, o que contraria os preceitos do Conselho Regional de Medicina (Cremeb) que define um número máximo para o atendimento diário dos pacientes. De acordo com denúncia do vereador Sílvio Dias (PT), enquanto o Cremeb orienta que 16 pessoas devam ser atendidas por turno, pelo médico de serviço, a média que tem sido cumprida no local seria de 24 pacientes, o que ultrapassa em aproximadamente 50% o recomendado. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara, calcula que com tal quantitativo exagerado, cada atendimento dure somente 10 minutos. "Caso consideremos que há pacientes idosos, com deficiência ou mobilidade reduzida, cai para uma média de sete minutos. Sendo assim, não há como humanizar e proporcionar eficiência no serviço", disse ele. Diante do cenário, o parlamentar analisa que há reclamações das pessoas pela forma como elas têm sido assistidas, com consultas rápidas e sem a atenção devida. De acordo com Sílvio, os médicos estariam sendo orientados a não resolverem o problema de imediato.