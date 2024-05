Secretaria monta força tarefa para combater feminicídio em Conceição do Coité | A TARDE

A Secretaria estadual das Mulheres (SPM) participa nesta quinta-feira, 16, do encontro com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Conceição do Coité, após o registro de quatro feminicídios e o mesmo quantitativo de tentativa no município, no período de 20 dias.

A secretária da SPM, Elisangela Araújo, defendeu a implantação de medidas urgentes para frear este tipo de violência na região sisaleira.

“Podemos dizer que é um estado de calamidade. Não podemos aceitar que as mulheres estejam sendo assassinadas e muito menos com tantos registros seguidos como está acontecendo em Conceição do Coité. Estamos mobilizando todas as forças possíveis para irmos lá apoiar o município no que for preciso”, afirmou a gestora.

A reunião também contará com a presença da Rede Municipal de Enfretamento à Violência contra as Mulheres, com vistas para o apoio nas ações desenvolvidas no município para combater a violência contra à mulher e enfrentar a situação em regime de colaboração com o município.

Também participarão do encontro representantes da Procuradoria das Mulheres e da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa (Alba) e da Rede de Atendimento e Proteção da Mulher.

Publicações relacionadas