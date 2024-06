Secretário de Turismo de Maraú participa do Brasil Origem Week | A TARDE

O secretário de Turismo de Maraú, Leco Levita, participou do Brasil Origem Week, evento realizado na cidade do Porto, em Portugal, na quinta-feira, 6.

Levita esteve acompanhado do secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, e o Superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico - SUAD, Luciano Giudice Torres, além de representantes da Secretaria de DEsenvolvimento Econômico - SDE - do Governo da Bahia.

Leco Levita é atual secretário de Turismo e Lazer de Maraú, Presidente da Associação dos amigos da Península de Maraú (Apema) e conselheiro da APA da Baía de Camamu.



