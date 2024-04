Sistema FIEB investe R$70 milhões em Alagoinhas | A TARDE

O Sistema FIEB amplia investimento na cidade de Alagoinhas, na Bahia, com a implantação de uma unidade integrada SESI/SENAI. A pedra fundamental para construção da nova unidade foi lançada nesta quarta-feira, 20, na Av. Ayrton Senna. A iniciativa teve a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, e o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD).

Os investimentos do Sistema FIEB na Unidade Integrada de Alagoinhas somam cerca de R$ 70 milhões e incluem a construção de uma escola de ensino básico e de uma unidade de saúde e segurança no trabalho (SST) do Serviço Social da Indústria (SESI Bahia), além de uma escola profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Bahia). A previsão é de que a unidade esteja pronta em 2026.

Além do SENAI, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia) também atua no município com o programa de intermediação de estágio. A entidade mantém parceria com empresas como a ISM Global e Grupo Petrópolis, além da Secretaria de Educação de Alagoinhas, com o serviço Conectapós – intermediação de estágio de pós-graduação -, e a prefeitura do município, com o programa de estágio. Ao todo, a entidade atua na intermediação de mais de 250 estudantes de graduação e pós-graduação.

Com a unidade integrada, a expectativa de atendimento do SESI na área de educação é de mil estudantes na educação regular – ensino fundamental anos finais e ensino médio – e expectativa 700 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Contrapartida

Para implantação da Unidade Integrada, a Prefeitura de Alagoinhas fez a doação de um terreno no Centro da cidade, aprovada no dia 14 de dezembro de 2023, pela Câmara de Vereadores do município.

Os investimentos do Sistema FIEB incluem a requalificação do Parque da Cidade como contrapartida ao município pela doação do terreno onde a unidade integrada será implantada. São 17.500 metros quadrados onde será construído um campo de futebol com vestiário e a requalificação do parque público municipal, destinado à comunidade.

O prefeito Joaquim Neto destaca a importância da ampliação da presença do Sistema FIEB no município. “Alagoinhas recebe com muito entusiasmo este investimento do SESI, integrando-se ao SENAI. Isso reforça o movimento de desenvolvimento da cidade que está cada vez mais se industrializando”, destaca.

Para o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, ao levar investimentos na área de educação para Alagoinhas, o Sistema Indústria contribui para disseminar novas metodologias de ensino voltadas para as demandas do mercado e da sociedade, além de formar mão de obra qualificada para a indústria local.

“Agradecemos o apoio da prefeitura que nos presenteou com um terreno muito bem localizado e próximo de outros serviços da administração municipal e de outras entidades do Sistema S”, destacou. O presidente ainda reforçou que Alagoinhas já conta com os cursos de formação profissional oferecidos pelo SENAI e os serviços de saúde e segurança no trabalho do SESI. Agora, irá também contar com a Escola SESI.

Formação profissional

O SENAI fechou o ano de 2023 em Alagoinhas com mais de 3.500 alunos matriculados em cursos de iniciação profissional, aprendizagem básica e técnica, cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional, somando, dentre estas, mais de 900 vagas de gratuidade.

A unidade do SENAI conta com 14 laboratórios, três espaços para atividades práticas e 16 salas de aula. A escola profissional tem na sua grade oito cursos técnicos nas áreas de Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Química, Manutenção e Segurança do Trabalho. A unidade também oferece cursos de aprendizagem industrial nas áreas de petróleo e gás e assistente administrativo.

Em parceria com empresas, a unidade do SENAI de Alagoinhas desenvolve iniciativas como o Programa Colheita de Talentos, com a Bracell, e o Projeto Qualifica Ouro Verde, com a Petrobras.