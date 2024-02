Trabalhadores da Caraíba Metais ainda aguardam pagamentos de 2023 | A TARDE

Após dois meses sem nenhum pagamento, os trabalhadores da Paranapanema/Caraíba Metais, receberam nesta terça, 30, a primeira quinzena do mês de dezembro de 2023. Além disso, também foi creditado o abono referente à convenção coletiva, de julho a dezembro.

Para hoje, é aguardado o pagamento do primeiro pagamento da Bolsa Qualificação, com verba do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao seguro-desemprego. O pagamento da bolsa faz parte do acordo de 'lay off' (suspensão de contrato, homologado no final do ano passado, com prazo de cinco meses.

Sobre o valor da bolsa será acrescido um complemento pago pela empresa, conforme previsto no acordo de lay off. Essa ajuda compensatória ainda não foi viabilizada, bem como as férias, segundo Gustavo Abrantes, chefe da Seção de Relações do Trabalho da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE-BA), que intermediou o acordo.

Caso a empresa consiga cumprir a previsão de pagar as férias e o acréscimo da bolsa nesta quarta, 31, ainda ficarão pendentes a 2ª quinzena de dezembro e o 13º salário para os mais de 500 trabalhadores dispensados do trabalho. Pouco mais de 100 seguem cumprindo expediente na metalúrgica, em Dias d´Ávila, para manutenção do forno, mesmo com a produção de cobre paralisada.

A TARDE solicitou posicionamento da empresa sobre a previsão de pagamento para esta quarta, 31, mas não houve retorno até o fechamento dessa reportagem.

Histórico

A Caraíba interrompeu as atividades em outubro de 2023, quando a empresa anunciou uma parada de manutenção devido a problemas no precipitador, equipamento essencial para sua operação. Segundo o sindicato dos metalúrgicos de Dias d´Ávila e região, desde então, até mesmo o pagamento do auxílio-alimentação foi suspenso.

Em novembro, a justiça de São Paulo homologou o pedido de recuperação judicial. Segundo a empresa, a “parada industrial não programada para reparos em sua linha de produção, afetou severamente o fluxo de caixa e a obrigou a adotar o lay-off para parte dos trabalhadores, aprovado em assembleia realizada pelo sindicato da categoria”.

A Integra, empresa responsável pela recuperação judicial, alega que vem atuando junto ao juiz da Recuperação Judicial para liberação de recursos relativos a depósitos judiciais recursais de processos da Justiça do Trabalho, a fim de regularizar os pagamentos.

Esses recursos incluem créditos de ICMS retidos pelo Governo do Estado, mas Paranapanema e Secretaria da Fazenda ainda não chegaram a um consenso sobre os valores. Há duas semanas os trabalhadores acamparam na porta da empresa.

Eles aproveitaran a presença do presidente Lula em Camaçari para encaminhar uma carta ao presidente e ao governador Jerônimo Rodrigues solicitando intermediação para a retomada da produção, a partir da implantação da BYD e do parque eólico no estado, o que deve aumentar expressivamente a demanda por cobre. A Caraíba Metais é a única produtora de cobre eletrolítico do país.