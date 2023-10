Turismo baiano aposta em uma expansão de 20%

O setor do turismo vem atravessando transformações, impulsionadas pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças comportamentais e pela segmentação de público. Com isso, os desafios da fase atual são postos aos órgãos públicos de fomento e ao setor privado envolvidos com a atividade. As entidades representativas, por sua vez, estão otimistas e apostam em um aumento no movimento de mais de 20% na alta estação em relação ao ano passado. Diante da proximidade do verão e da necessidade de se garantir ações que se mostrem sustentáveis ao longo de todo o ano, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-Ba) lançou o projeto Avança Turismo Bahia, visando o fortalecimento do segmento no território baiano. A pasta prevê um fluxo de 6,3 milhões de turistas.

As diversas tendências atuais do turismo – ecológico, náutico, gastronômico, religioso, cultural, de patrimônio, de eventos e negócios –, conforme os especialistas, estão alinhadas às mudanças mais gerais no comportamento do consumidor. Exemplos disso são a tendência por alimentos e bebidas mais saudáveis e orgânicos e as questões ligadas à sustentabilidade, bem como o atendimento personalizado, a crescente demanda por digitalização e o uso de tecnologia. E quando se fala em inovações tecnológicas no setor vem logo em mente a praticidade de comprar passagens, hospedagem, traslado e outros serviços de uma única vez, no formato de “pacote de viagem”, incluindo aí a possibilidade de conhecer detalhes dos destinos antes mesmo de fazer a viagem.

É dentro deste contexto que o Governo do Estado criou o Avança Turismo Bahia, lançado no final de agosto com a proposta de inovação nas 13 zonas turísticas baianas – Baía de Todos-os-Santos, Caminhos do Jiquiriçá, Caminhos do Sudoeste, Caminhos do Sertão, Caminhos do Oeste, Costa dos Coqueiros, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das Baleias, Chapada Diamantina, Lagos do São Francisco e Caminhos do Oeste e Salvador – e nos municípios do interior baiano com vocação turística. O projeto, que tem como motivação a chegada dos turistas para conhecer as riquezas históricas, culturais e naturais da Bahia, teve seus trabalhos iniciados em Salvador e Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos.

Além das capacitações, realizadas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a equipe técnica da Setur faz o levantamento da oferta e regulação da rede hoteleira e vistorias para controle de qualidade, orientando a gestão dos meios de hospedagem. Com a iniciativa, o governo estadual pretende qualificar profissionais e empresas, além de fornecer orientações essenciais para o setor de hospedagem e facilitar a inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), com ações no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, e, até 2024, a proposta é se estender a outras regiões da Bahia.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destaca que as metas do Governo do Estado passam pelo fortalecimento do setor na Bahia. Isso inclui, segundo ele, melhorias na infraestrutura; promoção em nível nacional e internacional; apoio a eventos que potencializam o turismo; parcerias para o desenvolvimento sustentável; e diversificação de destinos; além de estratégias para a retomada segura após a pandemia das atividades turísticas, a exemplo do turismo de negócios.

O gestor ressalta, também, os diferenciais da Bahia como um destino em crescimento, superando (a média do) desempenho nacional. “Nosso Estado, pela primeira vez, lidera o turismo nacional e isso se dá por conta da liderança do governador Jerônimo Rodrigues e a vocação turística da Bahia. Temos a expectativa de receber 450 mil cruzeiristas na temporada 2023/2024 de cruzeiros marítimos, que vão desembarcar em Salvador, Porto Seguro e Ilhéus, sendo que na temporada do ano passado recebemos 400 mil”, ressaltou o gestor em entrevista recente ao A TARDE Talks, apresentado por Ildazio Jr.

Sendo uma atividade transversal, Maurício Bacelar destacou, ainda, que o turismo precisa de diversos atores e que estes devem estar com suas energias na mesma direção. “É preciso que os três poderes, federal, estadual e municipais, trade turístico, empresários e sociedade civil organizada atuem em conjunto. E é isto que vem acontecendo no nosso estado”. Com o Avança Turismo Bahia, de acordo com o secretário, “o setor ganha mais qualidade e profissionalismo nos serviços para melhor atender os visitantes e caminha para um crescimento sustentável em todas as zonas turísticas da Bahia”.

Tendências e desafios

As agências de turismo têm investido em novas tecnologias, capacitações e atualizações frente às novas tendências do mercado, com ofertas renovadas e de qualidade de novos produtos, com capacidade de reter os turistas mais tempo na Bahia. Os ventos sopram para um aumento considerável de movimento de turistas para a Bahia. Sem dúvida, teremos um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado”, aposta o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens (Abav), Jean Paul Gonze.

O grande desafio atual, considera, é criar situações que façam o turista permanecer mais tempo na Bahia. “E, para isso, temos equipamentos novos de qualidade e vários cursos capacitando a mão de obra do setor foram realizados. Temos acreditado nas novas tendências e tentado acompanhar de forma a aplicá-las no dia a dia, tentando melhorar a imagem com ações positivas”, pontua Jean Paul, se referindo aos assédios de vendedores e pintores corporais aos turistas. “Temos que oferecer um ambiente de tranquilidade e segurança, que é um dos fatores primordiais para o crescimento do destino”.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-Ba), Luciano Lopes, acredita que um dos desafios do momento é ampliar cada vez mais a divulgação da Bahia. “Especialmente nas suas 13 zonas turísticas, que tornam o nosso estado com múltiplos destinos”. Outros desafios, completa, “são a continuidade da participação baiana nas principais feiras de turismo nacionais e internacionais; ampliar a promoção e divulgação digital, que é o formato atual mais consumido; e aumentar a infraestrutura para receber melhor os turistas, o que inclui a contínua melhoria das estradas e dos aeroportos regionais e de Salvador.

Para além dos desafios, o dirigente da Abih afirma que a perspectiva de ocupação hoteleira no verão baiano é otimista. “O verão é sempre muito aguardado pelos hoteleiros. A expectativa para a alta estação é de 80% a 90% de ocupação”. Outro fator que tem potencializado a vinda de visitantes, ressalta Lopes, é o turismo de negócios, com a confirmação de inúmeros eventos em Salvador, e o Carnaval, quando o setor espera uma ocupação de 95%, chegando a picos de 100% na maioria dos hotéis da capital.