Veja a coluna Panorama do Caderno Municípios de agosto

Os principais cartões-postais de Salvador vão sediar o festival Liberatum, de 2 a 5 de novembro. Com apoio do Governo do Estado, o evento, que já passou por 13 países, como Reino Unido, Estados Unidos, Turquia e Índia, vai reunir na Bahia lideranças do mundo das artes, tecnologia e negócios. A primeira edição brasileira do festival fará alusão ao Mês da Consciência Negra, privilegiando a cultura afro-brasileira. Entre os primeiros nomes anunciados estão dos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo.

Do cenário internacional já foram confirmadas as participações da modelo e atriz britânica Naomi Campbell e do cineasta norte-americano Lee Daniels. Convidados nacionais e internacionais realizarão palestras sobre "Visão de Salvador e o futuro", "Diversidade e inclusão", "Educação" e "Liderança e empreendedorismo" e haverá oferta de capacitação de mão de obra gratuita. Também integram a programação uma conferência sobre mudanças climáticas, uma celebração à culinária baiana e um grande show gratuito com alguns dos principais artistas negros da Bahia, do Brasil e do mundo.

"Com repercussão mundial, o festival vai promover o destino Bahia, especialmente pelo viés do afroturismo. Além disso, a divulgação das potencialidades culturais e turísticas poderá beneficiar a escolha do estado como destino de viagem de turistas estrangeiros", declarou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar. O Liberatum tem a missão de empoderar e inspirar comunidades para guiar mudanças positivas, criando um futuro melhor, cheio de diversidade, direitos iguais, liberdade de expressão, tolerância, entendimento e aceitação.

Novas diretrizes do VLT são tema de reunião

No último dia 16, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) e a Companhia Baiana de Transportes (CTB) se reuniram com representantes da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) do VLT da região do Subúrbio. Na ocasião, foi comunicado aos líderes e membros do movimento a rescisão do contrato entre o Governo do Estado e a Metrogreen Skyrail Bahia, concessionária responsável pela execução deste modal de transporte coletivo. Durante a reunião, a secretária titular da Sedur, Jusmari Oliveira, informou aos presentes a decisão do Estado, de dar continuidade ao projeto do VLT Subúrbio, que é considerado prioritário e de fundamental importância. De acordo com a secretária, a implantação do VLT será um fator fundamental para proporcionar melhorias na vida do cidadão que necessita de um transporte público mais ágil, confortável e eficiente. “A gente trabalha com o objetivo de dar dignidade às famílias, visando modernizar o estado para garantir agilidade e segurança a quem utiliza o transporte público”, ressaltou Jusmari.

Congresso de trânsito deve reunir mais de 2 mil profissionais

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e o Departamento de Trânsito (Detran-BA) sinalizaram amplo apoio à realização aos congressos nacionais de medicina e psicologia do tráfego, que devem acontecer em Salvador, em setembro de 2025. Na última edição, os encontros técnicos reuniram cerca de 2,5 mil profissionais, além das maiores autoridades de trânsito do país. "É com imenso prazer e responsabilidade que recebemos o apoio para trazer à Bahia esses eventos, que marcam nossos esforços contínuos para promover uma mobilidade mais segura e saudável", disse Antonio Meira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), responsável pela realização dos congressos.Para o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, será uma oportunidade para reunir especialistas e autoridades em trânsito, promovendo um diálogo construtivo sobre segurança viária, importância do papel do médico e psicólogo do tráfego, legislação e inovações tecnológicas. "Estamos engajados nesse projeto, que, certamente, será um sucesso e trará benefícios significativos não só para o nosso estado, mas também para todo o Brasil".

Praia do Forte é destaque na observação de baleias

Destino turístico com maior atividade de observação de baleias jubarte na América do Sul, Praia do Forte, no litoral baiano, sedia a primeira edição do Simpósio Internacional de Ecoturismo Marinho. Promovido pelo Instituto Baleia Jubarte, o evento teve início nesta quinta-feira (24) e segue até amanhã, com palestras de pesquisadores e profissionais de turismo do Brasil, Argentina, México, Estados Unidos e Antilhas Holandesas. De acordo com o presidente do instituto, Eduardo Camargo, cerca de 30 mil baleias povoam o mar brasileiro nesta temporada, de junho a novembro. "Elas nascem na Bahia e proporcionam riqueza para o turismo. Atualmente, trabalhamos com 15 agências que ofertam passeios em Praia do Forte, Salvador, Boibepa, Morro de São Paulo, Itacaré, Prado, Porto Seguro, Cumuruxatiba e Caravelas", explicou. As empresas passam por qualificação anual e são parceiras na coleta de dados para pesquisa. Pioneiro da observação de baleias na América do Sul, Adalberto Peke Sosa abriu o simpósio compartilhando a experiência de mais de 50 anos em Puerto Pirámides, na Patagônia Argentina. "Atuo como operador na observação das baleias francas desde a década de 70, mas todos os anos venho para a Praia do Forte na temporada das jubartes. Aqui é como minha casa também", contou o argentino.

Estudantes de Rede Estadual conquistam medalhas

Equipes do Nordeste receberam o maior número de medalhas na grande final da 15ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), que aconteceu este mês, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em São Paulo. A rede estadual foi representada por 15 estudantes do Colégio Doutor José Bezerra Carvalho, única unidade escolar de Ensino Médio do município de Paripiranga, distante 336 quilômetros de Salvador. O Estado do Ceará levou o maior número de medalhas: um total de 18. Bahia e Paraíba somaram seis equipes medalhistas cada. Foram entregues 15 medalhas de Ouro, 25 de Prata e 35 de Bronze, além de troféus às escolas com grupos medalhistas e medalhas de Honra ao Mérito aos demais participantes. “Sabemos que estivemos em um grupo muito seleto de mais de mil estudantes de todo o Brasil. Acredito que somos um grupo muito forte de produção de conhecimento e humanidades. Foi uma experiência marcante para a vida toda. Considero os alunos cidadãos plenos para transformar a sociedade e exercerem os seus direitos, construindo um país muito melhor”, declarou a professora de História, Elisa Moura Ribeiro, se referindo à presença dos alunos da rede estadual, que receberam medalhas de cristal de Honra ao Mérito pela participação. Os medalhistas da Bahia são de cinco escolas particulares de Salvador e uma do município de Capim Grosso. Esta é a quinta edição consecutiva que a unidade estadual baiana chega à esta fase e a quarta vez que a estudante Graziele Santana Andrade participa da final.

UEFS realiza simpósio sobre Meliponicultura na Caatinga

O I Simpósio de Meliponicultura do Bioma Caatinga, que vai acontecer na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), entre os dias 14 e 16 de setembro, já está com as inscrições abertas que devem ser feitas pela no site do simpósio, até o dia 13 de setembro, ou pessoalmente, no primeiro dia do evento. Conhecida como “Portal do Sertão” ou carinhosamente como “Princesa do Sertão”, a cidade de Feira de Santana foi estrategicamente escolhida para sediar o evento, dentre outros motivos, por estar inserida no bioma, ter a universidade (UEFS) considerada uma das melhores nos estudos sobre a Caatinga, inclusive com um herbário conhecido internacionalmente com a maior coleção de conhecimentos sobre a flora desse bioma. “O evento está sendo considerado um marco na meliponicultura profissional brasileira e mundial, sendo considerado o maior evento unicamente de meliponicultura realizado com 60 palestrantes de todo país, com ênfase em especialistas conhecedores do bioma, dentre eles se destacam 35% de meliponicultores, e 45% de técnicos e 20% de entusiastas”, explicou o Dr. em Agronomia Rogério Alves, um dos organizadores o evento. Com o tema "Meliponicultura: Profissionalização com Sustentabilidade", o simpósio abordará tópicos importantes, como a diversidade das espécies de abelhas nativas, sua contribuição para a polinização, potencialidade de comercialização de produtos derivados e a manutenção da biodiversidade local.

Abapa discute sistema de plantio direto em Fórum Regional

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, participou do Fórum Regional do Sistema de Plantio Direto e Sustentabilidade do Oeste da Bahia, realizado no dia 29 de agosto, na sede da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), no complexo da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA). O objetivo foi reunir produtores rurais, acadêmicos, pesquisadores e representantes do setor agrícola para debater o sistema de plantio direto (SPD), uma das pautas mais debatidas na agricultura da atualidade no país. A técnica de plantio direto consiste em realizar a cobertura do solo para manter seus nutrientes. Assim, com uso da palha e restos vegetais de outras culturas, ele se mantém preservado, evitando os prejuízos decorrentes de processos danosos, como a erosão. Bergamaschi ministrou uma palestra durante o evento sobre a “Experiência do produtor rural: a rotação de culturas no algodão irrigado” e elogiou a iniciativa. O evento é realizado pela Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto e Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

POUCAS & BOAS

A 54ª edição da Regata Aratu-Maragojipe, uma das mais tradicionais do Brasil, foi disputada, neste sábado (26), por cerca de 1.200 velejadores, divididos em 140 embarcações. A prova, que teve apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), atraiu, além de baianos, participantes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O percurso tem 30 milhas náuticas (cerca de 55 quilômetros), com navegação pela Baía de Todos-os-Santos e rio Paraguaçu, passando por belos cenários naturais.

Localizado na Avenida do Farol, o centro de visitantes do Instituto Baleia Jubarte da Praia do Forte funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30. O acesso custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) e dá direito a visitas guiadas por jovens monitores. O local, que chega a receber 30 mil pessoas por ano, acaba de ganhar um espaço gastronômico e cultural It’s Rock na Baleia.

Até o próximo sábado (2), as Escolas Criativas Boca de Brasa dos pólos Centro, Cidade Baixa, Subúrbio e Valéria vão apresentar os resultados das oficinas e trilhas formativas em linguagens artísticas (como teatro, dança, música, poesia e audiovisual), técnicas do espetáculo (cenografia, iluminação e sonorização) e gestão de espaços culturais, com formações em produção cultural. As apresentações fazem parte do Palco Aberto e marcam a quarta e última edição do projeto, realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). Também haverá salas artísticas interativas, relatos de experiências e a certificação dos artistas e técnicos da cena em formação, que ocorrerão em espaços culturais vinculados às quatros Escolas Criativas Boca de Brasa. Em todos os espaços a entrada é franca.