Vídeo: Mulher invade UPA com moto em cidade do Sudoeste baiano | A TARDE

Uma mulher em surto psicótico invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Guanambi, no Sudoeste baiano, pilotando uma moto. O caso, registrado na noite da última quinta-feira (23), aconteceu por volta das 23h50 e mobilizou a Polícia Militar e a equipe médica da unidade.

De acordo com informações da assistente social presente no local, a mulher, identificada como paciente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), adentrou a UPA acelerando a motocicleta de forma perigosa. Ela foi contida pelo segurança da unidade até a chegada da Polícia Militar.

A paciente, de 52 anos, recebeu atendimento médico imediato e foi medicada. Após a estabilização, ela foi entregue aos cuidados de sua filha.

A Prefeitura de Guanambi emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido, informando que a paciente já era acompanhada pelo Caps e que o incidente aconteceu em decorrência da falta de medicação no momento do surto.

